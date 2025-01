Dota 2: Team Secret anuncia la salida del offlaner sueco Zai

Foto: Team Secret

"Mi segunda oportunidad con este equipo fue mucho mejor que la primera, pero le tendré que decir adiós a Team Secret ahora que me embarco en una nueva dirección", resaltó Zai en la página oficial de TS. "Me gustaría agradecerle a mis compañeros por hacer de estos tres años los mejores años que he tenido jugando Dota. No solo he aprendido de todos los jugadores en la escuadra, sino también la he pasado bien interactuando con todos día a día. Hemos tenido partidas y rachas en torneos increíbles, y estoy muy orgulloso de todos nuestros logros".