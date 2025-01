Dota 2: Ceb se retira oficialmente de la escena competitiva

"La mentalidad de ganar o morir, que ha impulsado la totalidad de mi carrera … ya no la tengo en mí", explicó. "Nunca me comprometo con un equipo o con las personas a menos que sepa que estoy listo para dedicar cada gota de energía y cada segundo de mi tiempo. Mientras pude saborear las victorias, me mantuve en marcha. Cuando me di cuenta de que esto no era tan fuerte con este roster, tal vez me mostró que probablemente era el momento de mirar a los sacrificios y decidir si valen la pena o no. Ahora incluso mi cuerpo está siendo lastimado por mis sacrificios. Y tengo que escuchar a mi propio cuerpo. Por mucho que le haya dado a este juego, ya no puedo seguir".