Dota 2: fy se tomará un descanso de la escena competitiva por problemas de salud

Cuando Royal Never Give Up anunció la llegada de Somnus , Chalice y xNova , la gente comenzó a especular sobre una eventual reunión de PSG.LGD en un nuevo equipo. Aunque la escuadra de Dota 2 cuenta con tres de los jugadores que estuvieron en aquél legendario roster, sin duda alguna habrán dos ausencias notables: Ame (que nunca realmente se consideró como una posibilidad para RNG), y el emblemático support fy .

A pesar de haber compartido equipo con Somnus desde hace varios años, fy no estará en esta nueva alineación junto a su amigo, ya que no competirá por un tiempo debido a problemas de salud. Esto fue confirmado por el pro player en la red social Weibo, y posteriormente traducido por el periodista malasio Arthur en Twitter.

"Para los fans de fy, se estará tomando un corto descanso debido a motivos de salud", reveló el analista. "He escuchado que fy también estará streameando, así que el hecho de no ver a su ídolo nunca más no debería preocuparlos. Le deseo lo mejor al rey de los Earthshakers".