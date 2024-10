Dota 2: HYDRA es oficialmente el último clasificado al DPC

El roster de HYDRA contiene a jugadores experimentados como dream, que recientemente fue parte de la alineación de AS Monaco Gambit, equipo con el que disputó una gran cantidad de torneos entre el 2019 y 2021. Además, el pro player también fue parte anteriormente de Team Empire y Live to Win. Por otro lado, el capitán de la escuadra es Zayac, que incluso ha llegado a participar en una edición de The International con Natus Vincere, y que recientemente dejó HellRaisers.