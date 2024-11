Counter-Strike: NAF renueva contrato con Team Liquid hasta el 2024

"Somos una especie de equipo muerto", reveló el pro player en una entrevista reciente. "No tenemos ninguna presión: toda la presión estaba en NIP. No sé si lo sintieron, pero recuerdo después del primer mapa, a través de las cámaras pude ver a algunos estresados ​​y todo eso, respirando hondo. No hemos estado practicando demasiado. Pero al final del día, pasan cosas, está bien. Somos cinco jugadores que saben cómo jugar CS, así que no es nada por lo que NIP deba sentirse tan mal".