Dota 2: Puppey revela que intentó retener a todo el roster de Team Secret

Puppey , el legendario capitán de Team Secret , reveló recientemente en una entrevista con Dream League que le hubiera gustado seguir contando con el roster de The International 10 . Sin embargo, esto no se dio debido a la "toxicidad" de la temporada de traspasos, según reveló el reconocido pro player de Dota 2 .

Pocos meses después de TI10 organización anunció que dos jugadores importantes dejarían la escuadra: MATUMBAMAN y zai . De esta manera, ambos jugadores decidieron llegar a Team Liquid, equipo que no logró clasificar a TI10.

"Apenas TI terminó, empezaron a pasar cosas y ya sabes, una persona dijo que se quería ir, otro pensó en retirarse, me di cuenta que iba a perder a mi midlaner", continuó el jugador. "Todas esas ideas fueron mencionadas. Los traspasos son de verdad bastante tóxicos, porque uno no se puede hablar con nadie. A veces hablar con alguien más significa que uno no cree en su propio equipo".