Dota 2: hFn le responde a Yadomi: "El equipo decidió no jugar más con él"

Sin duda alguna, esto no cayó bien con hFn, quien lanzó un comunicado donde señalaba que había sido el equipo en conjunto (y no solo él) quien decidió dejar de jugar con Yadomi.

"Jugué el DPC Open Qualifier a un alto nivel y junto con el equipo pasamos a segunda división" continuó. "El roster no encajó tan bien en el circuito como en las eliminatorias y el EQUIPO decidió no jugar más con Yadomi. No entraré en detalles para no generar discusiones y por no encontrarlo ético. La incorporación y salida de equipos / organizaciones es parte del proceso de cualquier profesional de Esports. Eso es todo".