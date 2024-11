xQc fue el streamer más sintonizado de Twitch en el 2021

El éxito de Streamer xQc también es único. Eso no quiere decir que otros streamers de Twitch no hayan tenido un éxito increíble, pero xQc está en un nivel completamente diferente.

Algo que no cambió drásticamente en el 2021 es qué juegos en Twitch atrajeron la mayor cantidad de espectadores. Los diez juegos más vistos en Twitch para 2021 son Grand Theft Auto V (que incluye también streams de GTA Online), y luego League of Legends, Fortnite, Valorant, Minecraft, Call of Duty: Warzone, Counter-Strike: Global Offensive, Apex Legends. y Dota 2. La nueva IP que ocupó el lugar más alto en la lista fue New World, que llegó al puesto 18.