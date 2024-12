El Dota Pro Circuit comienza en China: EHOME derrota a Phoenix

Algunos de los equipos que participaron en The International 10 tuvieron que permanecer en Rumanía por varias semanas , ya que aún no se les permitía regresar a su país de origen por razones sanitarias. Esto afectó el inicio de la competencia, que fue postergada hasta este mes para garantizar que todos los teams puedan participar en servers chinos o aledaños.

En la temporada pasada, EHOME contó con la presencia de Chalice y xNova, dos ex-subcampeones de The International, pero no llegaron a clasificar a TI10. Por ende, la organización reclutó a nuevos jugadores para esta temporada, donde esperan conseguir un espacio en la próxima major y tentar un cupo en TI.

Cabe resaltar que la Primera División del DPC en China cuenta con equipos de la talla de Royal Never Give Up (que tiene en sus filas a Somnus, xNova y Chalice), Invictus Gaming (cuarto puesto en The International 10) y PSG.LGD, sub-campeón de TI10. Sin duda alguna, esta temporada nos traerá una gran cantidad de sorpresas y emociones mientras los equipos se juegan todo por llegar a la próxima major de Dota 2.