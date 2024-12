Dota Pro Circuit: Infamous derrota a Beastcoast por 2-1

Aunque Beastcoast venía de cuatro victorias consecutivas , la escuadra no pudo derrotar hoy a Infamous , quienes sorprendieron a fanáticos de Dota 2 en la región al vencer por 2-1 a sus contrincantes en una emocionante serie.

BC llegaba como claro favorito al encuentro. El equipo peruano había derrotado en el camino a APU King of Kings , Lava BestPc , Hokori y NoPing Esports , y aparte venía de conseguir resultados positivos en The International 10 , donde lograron vencer a Team Secret en la fase grupal.

Por otro lado, la segunda partida tuvo como protagonistas a los jugadores de Infamous. Alone, en particular, fue increíblemente difícil de manejar, por lo que su Queen of Pain terminó obteniendo 16 kills y 11 asistencias. El aporte del jugador fue crucial para Infamous, que consiguió el ansiado "GG" de Beastcoast a los 31 minutos.