XinQ, sobre PSG LGD en TI10: "Sin Ame no llegábamos al segundo puesto"

Para muchos fanáticos del Dota 2 competitivo, PSG.LGD es el mejor equipo del mundo en la actualidad, a pesar de haber perdido la Grand Final de The International 10 contra Team Spirit el año pasado. Aún así, XinQ , que ocupa la posición 4 en la alineación del team, aseguró que no serían tan buenos de no ser por la presencia de Ame , el hard carry.

"PSG.LGD no era tan bueno como todos pensaban. De no ser por Ame, no hubiéramos conseguido el segundo puesto", reveló el jugador. "He estado jugando en la posición 1 cuando me aburro, y solo fedeo. Es tan difícil jugar en la posición 1 en este parche que todos te quieren matar. Farmeas y te matan, y luego necesitas farmear de nuevo".