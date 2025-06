El Zein parqueó su bicicleta mientras paseaba por Francia y la desmantelaron: "No dejaron nada"

Mientras se encontraba realizando una transmisión en vivo para compartir con sus miles de seguidores en Kick, el Zein se vio sorprendido por la delincuencia en un lugar turístico. Todo quedó registrado y su reacción se volvió viral. El hecho ocurrió en las calles aledañas a la Torre Eiffel.

Acostumbrados al contenido desde su casa o paseos nocturnos, esta vez, el Zein decidió llevar a su audiencia a Francia. Lamentablemente, luego de dejar por unos instantes su bicicleta parqueada, al volver al lugar, se dio con la sorpresa de que fue víctima de robo, así como uno de sus acompañantes.

El Zein sufrió robo de su bicicleta en Francia

De acuerdo a la explicación del mismo Zein, este dejó su bicicleta encadenada a una de las barandas metálicas de la estación del metro de París. Luego, fue a pasear con sus acompañantes, pero al volver vio que no le dejaron nada.

"¡Mi bicicleta! La dejé parqueada acá. Tu bicicleta (también), Diego. ¿Qué fue? Nos cag*ron. No dejaron nada, mira la cadena. Yo me estacioné frente a la Rueda de la Fortuna. Yo dije: 'Hay una Rueda de la Fortuna ahí, la Torre Eiffel está allá, entonces estará seguro. Estos son más fríos. Buen, no importa chicos, ya está", expresó el creador de contenido a través de sus redes sociales.

Como era de esperarse, los usuarios que estaban disfrutando de la transmisión en vivo reaccionaron a lo sucedido y quedaron sorprendidos con la delincuencia en Europa; sin embargo, también estuvieron quienes le pidieron más 'viveza' al streamer.