La desoladora reacción de La Cobra tras eliminación de Boca en el Mundial de Clubes: "Tristísimo"

Se esperaba que Boca Juniors avanzara la fase de grupos, pero tras el empate ante Auckland City, el Xeneize quedó eliminado y sus hinchas lo lamentaron. Uno de los que más se vio afectado fue La Cobra, famoso streamer argentino que centra su contenido en el mundo futbolístico.

La campaña de Boca Juniors en el Mundial de Clubes fue una de las peores y es que no solamente no le pudo ganar a un equipo semiprofesional, sino que tampoco mostró un buen juego y además se convirtió en el primer sudamericano en ser eliminado. El hincha de Boca quedó decepcionado y no le retribuyó el apoyo.

La Cobra reacciona a eliminación de Boca Juniors en el Mundial de Clubes 2025

La falta de gol y estrategia fueron dos de los grandes factores que dejó a Boca Juniors fuera del Mundial de Clubes. Luego del resultado, La Cobra reaccionó en su stream vía Kick y sus seguidores no dudaron en recordarle cuando aseguró que el Auckland City sería un equipo fácil de ganar.

Mediante sus redes sociales, La Cobra también hizo su descargo. "Boca está eliminado del Mundial de Clubes. Un papelón con todas las letras, no le pudimos ganar a un equipo de albañiles, almaceneros, y carpinteros de Nueva Zelanda. Cero idea de juego, treinta centros al área y no le pudimos ganar al peor equipo del torneo. Tristísimo", señaló.

Tras el empate, y por ende eliminación de Boca Juniors, miles de hinchas que fueron a alentar al equipo argentino regresaron a su país tras vivir una experiencia única y que se repetirá en unos años más.