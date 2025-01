Poppy Playtime: ubicación de las 5 cintas de VHS - GUÍA

Poppy Playtime, el juego independiente de horror que recién cumplirá un mes en Steam, se ha convertido en toda una sensación entre la comunidad de jugadores en todo el mundo. Este título bebe de la misma fuente de juegos como Five Nights at Freddy's o Hello Puppets! y tendremos a los jumpscares y a los puzzles como parte de sus mecánicas para conocer más del mundo en el que estamos inmersos. En esta ocasión hablaremos de los lugares donde encontrarás las cintas de VHS de distintos colores.