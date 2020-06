Resident Evil 8: Village, todo lo que debes saber en esta nueva entrega de Capcom [VIDEO]

Uno de los videojuegos "pesos pesados" que vio la luz este jueves, durante el lanzamiento de la Play Station 5, es la octava entrega de Resident Evil. Este lanzamiento será desarrollado por la compañía Capcom y trae consigo significativas mejoras en gráficos y jugabilidad.

A diferencia de las anteriores versiones, esta se llevará a cabo en una Villa y no habrá tantos espacios confinados. Los misterios estarán centrados en el castillo, cuevas y lugares exteriores. ¿Estará Leon?

"Resident Evil 8: Village", es el nombre que recibe esta octava entrega de Capcom. Lo que se había filtrado días previos, hoy se confirmó y causó un gran revuelo en las redes. Pues, se revelaron más detalles del lanzamiento y se confirmó la presencia de Emily.

Emily, personaje que se había filtrado, será clave en el desarrollo del videojuego, pues será gran ayuda a Ethan, a quien se le señala como el protagonista de R8. ¿Estará Leon S. Kennedy? Personaje que estuvo presente en Resident 4 y 6. Según las imágenes, Leon no aparece en ninguna escena, aunque con Campcom uno nunca sabe.

Si el culto a monstruos fue vital en las anteriores ediciones, en esta ocasión estará presente el ocultismo. ¿De qué se trata? Hay un culto que ahora adora a las abominaciones creadas por el nuevo virus.

Estas pueden generar alucinados, debido a que son causadas por un virus. ¿El Virus-T? Capcom no dio más detalles sobre eso. Para no perder la costumbre, los zombies serán los enemigos del principal personaje, quien deberá usar linterna en todo momento. Y es que, al tratarse de una Villa, no hay mucha luminosidad. Esto es un breve resumen de lo que habrá en Resident Evil 8: Village.