PS5 EN VIVO [vía Twitch y YouTube]: lanzamiento de la PlayStation 5

PS5 EN VIVO | Sony realizará este jueves 11 de junio la presentación oficial de la lista de videojuegos para la consola PlayStation 5. El espectáculo será transmitido EN DIRECTO vía streaming desde las plataformas Twitch y YouTube. Además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO con todas las novedades del evento denominado "PS5 The Future of Gaming" a través de Líbero.pe

- Hasta el momento, estos son los títulos confirmados para la consola PS5:

- Marcus Smith, director creativo en Insomniac Games, presenta el juego Ratchet and Clank: Rift Apart para PlayStation 5.

- Comienza el show del Futuro de los videojuegos.

- Todo va quedando listo para la conferencia de Sony. Sigue todos los detalles en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El show de la PS5 estaba programado para el último 4 de junio, los directivos de Sony decidieron postergarlo por los disturbios desatados tras la muerte del afroamericano George Floyd. "Gracias por ser pacientes y entender la reprogramación del evento de PS5 para este jueves, 11 de junio (...) Los juegos que verás el jueves se verán mejor cuando los juegues en PS5 con un televisor 4K", expresó Sid Shuman, director de SIE Content Communications.

La fecha de presentación de PS5 está confirmada para finales del 2020. La ceremonia de HOY jueves 11 de junio servirá para conocer la nómina de los videojuegos que estarán presentes en la PlayStation 5. Esta consola recién se lanzará al mercado en diciembre del presente año.

Aunque no hay información oficial con respecto al precio de la PS5, se conoció mediante Twitter que la tienda online de Amazon en el Reino Unido estaba vendiendo dos modelos de la PlayStation 5 a 599.00 libras (760 dólares aproximadamente).

PlayStation 5 2TB placeholder listing on Amazon UK says it's £599.99. No link posted to Amazon but someone was able to order it apparently https://t.co/f7QUdXsdGu pic.twitter.com/1SEEInbeHP