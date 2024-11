Nintendo eShop llegará oficialmente a Perú

Aún así, la Nintendo eShop (la tienda online de la compañía) no había llegado de manera oficial a varios países de Latinoamérica. De hecho, muchos usuarios han tenido que comprar los juegos en físico, o recurrir a otras formas de conseguir los títulos. Afortunadamente, si generalmente usas tu Nintendo Switch, ya no tendrás que hacerlo, pues la eShop llegará oficialmente a Perú, Colombia, Argentina y Chile.

Lamentablemente, la compañía aún no ha confirmado la fecha en la que la Nintendo eShop llegará a los países ya mencionados. A los jugadores latinos solo les queda esperar y ver si es que la tienda online llega en las próximas semanas.

Cabe resaltar que Nintendo Switch tiene una gran cantidad de juegos exclusivos que uno no puede encontrar en otras consolas, como Super Smash Bros. Ultimate, Mario Odyssey, Breath of the Wild, y próximamente llegarán títulos como Splatoon 3 y Mehttps://libero.pe/tag/nintendotroid Dread.