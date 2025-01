Pokémon UNITE: ¿Es necesario Nintendo Switch Online para jugar?

Pokémon UNITE , el MOBA de Pokémon, hizo su debut hace casi una semana en Nintendo Switch haciendo que millones de personas lo descarguen en sus consolas para ver cómo es que The Pokémon Company y Tencent se las arreglaron para ver a los tan queridos monstruos de bolsillo en combates que nos recuerdan a Dota 2 o League of Legends. El título es un multiplayer netamente en línea ¿Se necesitará de la membresía Nintendo Switch Online ?

Recordemos que Nintendo Switch Online es el programa de membresía premium para usuarios de Nintendo Switch. Esta membresía, al igual que PlayStation Plus o Xbox Live Gold, le permiten a los jugadores disfrutar de las características multiplayer de los títulos de su catálogo. Aparte también está contemplado los juegos de NES y SNES que cada cierto tiempo incrementan en cantidad.

Al ser este un juego completamente gratuito, los jugadores de Nintendo Switch no necesitan ser miembros de Nintendo Switch Online para poder disfrutar de las frenéticas batallas en Pokémon UNITE. Es el mismo caso que ocurre con Fortnite, Paladins y más juegos que son de libre descarga en la eShop de Nintendo Switch.

Afortunadamente no se necesita desembolsar ni un centavo más, pero para hacer ciertas mejoras los Pokémon disponibles en juego sí será necesario tener cerca la tarjeta de crédito. En todo caso, recomendamos un correcto control de nuestros fondos para evitar mandar el mensaje equivocado a los desarrolladores de Pokémon UNITE y se hagan cambios en el juego para que no se sienta "pay to win".