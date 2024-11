PUBG Mobile tendrá colaboración con el anime Jujutsu Kaisen

El anuncio se dio aprovechando la final del torneo "Team Up Challenger 2021" que arrancó el pasado 20 de agosto donde participaron celebridades y más de 70 influencers.

Foto: Tencent Games

No ha trascendido que es lo que estarán planeando incluir, pero si siguen la tendencia de anteriores crossovers, se incluirán trajes inspirados en los protagonistas principales como Yuuji Itadori, Nobara Kugisaki y Satoru Gojo .

Otro anuncio que llamó mucho la atención es una nueva colaboración con el famoso DJ Alan Walker, En 2019, ya habían hecho un cruce cuando el DJ lanzó en exclusiva sus dos nuevos temas "On My Way" y "Live Fast".