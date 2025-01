PUBG: grupo de k-pop BLACKPINK llegará al battle royale

PUBG, el juego que se encargó de sentar la tendencia de los battle royale, no ha sido ningún extraño a las colaboraciones. Una de las primeras fue con la franquicia Resident Evil para su versión de móviles para luego darle paso a otras propiedades intelectuales alejadas de los videojuegos como One Punch Man, The Walking Dead y más. En esta ocasión el juego, en su versión Battegrounds, nos trae una colaboración con el grupo BLACKPINK.