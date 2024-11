Creadores de Apex Legends niegan estar trabajando en Titanfall 3

Respawn Entertainment, creadores de Apex Legends , han vuelto a hablar sobre la posibilidad de ver muy pronto una tercera entrega de Titanfall. Para quienes no lo han jugado, esta serie fue hecha por el estudio con una primera entrega lanzada en exclusiva para Xbox One, PC y Xbox 360 en 2014.

Sin embargo, Titanfall 2 fue el que más atención recibió cuando fue lanzado en 2016. Aunque al principio no obtuvo las mejores ventas, debido a que salió en paralelo con Battlefield 1 y Call of Duty: Infinite Warfare. Con el pasar de los años, el juego empezó a ser bastante querido y hoy en día, una pequeña comunidad mantiene vigente al juego - pese a que ha sido invadida por hackers-.

Foto: Respawn Entertainment

Durante una transmisión en vivo, Jason Garza, coordinar de comunidades en Respawn, le respondió a varios usuarios que preguntaban sobre un hipotético Titanfall 3. Su respuesta al inicio fue con cierta ironía diciendo que era un juego viejo con un montón de "robots". En vista de que seguían llegando comentarios, Garza optó por un comentario más serio: "No te hagas ilusiones, hombre. Ya lo he dicho antes. No tenemos nada . No hay nada. Tenemos demasiados otros juegos en marcha ahora mismo"