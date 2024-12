Claro Gaming XI JuegaPES: entrevista a Alex Haro, finalista mexicano del 1vs1

A sus 28 años, Alex Haro no solamente es jugador profesional de Pro Evolution Soccer (PES), también es streamer de Facebook Gaming con 8968 seguidores en su canal llamado "Kalahard".

El es finalista del Claro Gaming XI JuegaPES en la modalidad 1vs1. Conversamos con él desde cómo inició en la escena competitiva de PES y también de su carrera siendo creador de contenidos.

¿Siempre viste a PES de manera profesional?

No, empecé cuando un amigo me invitó a participar en torneos hace 3 años.

Entonces... ¿lo jugabas de manera casual?

Exactamente, jugué en la época de PS1 y también en Xbox.

¿Has pensado en entrenar a personas interesadas en la escena competitiva de PES?

Sí, me interesaría mucho. Por mi trabajo actual no puedo hacerlo todavía. Está complicado el tema de los horarios.

¿Qué tan grande es la comunidad de PES en México?

¡Es bastante grande! Sin embargo, la gente tiene miedo de participar en torneos. Se compite bien, hay muy buenos jugadores en el país.

¿Alguna vez te has animado a jugar FIFA? ¿O siempre has preferido PES?

En el año 2018, jugué FIFA durante 6 meses. Me agradó bastante por el contenido que trae, pero solo fue ese año. De ahí me dediqué completamente a PES, porque sabía que era uno u otro para competir.

Al estar compitiendo, ¿Las partidas en líneas se dieron con tranquilidad?

La mayoría. Parte de jugar en línea, es tener un buen internet. De un 100%, disfruto un 90%, lo demás ya no depende de mí.

¿Qué tal los torneos físicos en México? ¿Participaste en alguno?

Participé en 3 torneos. La competencia es muy sana. Con los que jugamos, todos somos amigos o estamos en un equipo de 11. Aquí hay mucha amistad.

¿Cómo has podido sobrellevar la pandemia?

Para nosotros los streamers, fue un boom. La gente al estar en casa, prefería ver un vídeo y nos encontró, ayudándonos a crecer bastante. Hoy por hoy, me dedicó completamente a esto. Los seguidores son muy fieles, y les gusta aprender. Muy pocas personas se dedican a enseñar, así como divertirlos.

Cuándo iniciaste en el streaming, ¿Tuviste miedo?

Yo empecé a hacer vídeos para Youtube hace 5 años, ahí se me quitó el miedo a la cámara. La primera vez que hice una transmisión, si me dio muchísimos nervios, porque no sabía que iba a pasar, no sabía si la gente me iba a ver. El primer día estuvo gente apoyando, y desde ahí, les tengo un gran aprecio, porque siguen después de 2 años.

Eres socio de Facebook Gaming ¿verdad?

Exactamente, hace 6 meses nos llegó el contrato. Fue un logro para mi y para el canal.

¿Qué le dirías a las personas que quieren incursionar como streaming?

Si quieren meterse a este mundo, tienen que ser muy pacientes. Denle a la gente mucho cariño, entretenerlos, que las cosas fluyan. Si eres una persona muy apática, intenta quitarte ese miedo. La gente se toma muy personal cuando le dicen que es malo y cambia el sentimiento de querer transmitir.

Lo importante es quitarte el nervio y el que dirán de ti. Siempre hablarán cosas buenas y malas de ti. No puedes complacer a todo el mundo ¡Ánimo! Yo siempre apoyaré a toda la gente que quiera incursionar en este mundo.

Con la popularidad de los streamings ¿Qué opinas de la incursión de futbolistas en distintas plataformas?

No está mal, la cuestión es que tu comunidad a veces quiere que los invites. Es muy complicado cuando eres un streamer muy pequeño, sobre todo, en este juego. Crecer es difícil, porque las personas casi no ven eFootball, lo juegan, pero no lo ven. Puedo invitar a jugadores profesionales de PES, pero streamers futbolistas es complicado, solo se fijan en ti cuando tienes un número muy grande de seguidores.

¿Qué opinas sobre la entrevista exclusiva que le dio Messi a Ibai Llanos?

Yo prefiero que un amigo me haga una entrevista, a que un periodista me quiera exhibir. Hay muchas cosas de la vida privada que no se deberían tocar, pero los periodistas no tienen esa sensibilidad. Un amigo evita preguntar cosas que son molestas.

A veces hay que entender que existen preguntas muy incómodas, que la gente no está dispuesta a contestar, y eso hace que la plática se ponga tensa. Fue muy bueno -la entrevista de Ibai- porque le da la posibilidad a que más personas se pueden acercar a sus ídolos y no solamente periodistas.

¿Cómo te ves de aquí a futuro como jugador y streaming profesional?

Como jugador profesional, vivir del PES es muy difícil, a menos que ganes un mundial. Siempre vamos con fe, estamos a punto de jugar la final del JuegaPES.

Como creador de contenido, seguimos creciendo. Próximamente se vienen nuevos juegos a mi canal y eso abrirá una brecha para que más gente se pueda unir. Tarde o temprano jugar un mismo juego durante toda tu vida, a la gente le aburre. Al verte gritar o llorar por otro juego, eso les emociona. Esperemos seguir creciendo y trabajar con Facebook.

¿Qué opinas de tu rival Damián Ranaudo?