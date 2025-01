Activision Blizzard pierde a su co-líder a 4 meses de asumir cargo

En un comunicado, Oneal habló acerca de su despedida de la compañía asegurando que no se debe a que "ha perdido la esperanza en Blizzard", sino todo lo contrario. La ahora ex-directora confiesa que la energía y el trabajo de quienes están dentro de la compañía la motivó a explorar nuevos caminos en poder tener más juegos y diversidad, buscando crear un impacto no solo para Blizzard sino para otras compañías. "Aunque no estoy totalmente segura de cómo lo haré, estoy emocionada de embarcarme en este viaje para descubrirlo" expresó Oneal.