Blizzard: acciones caen tras el retraso de Diablo 4 y Overwatch 2

Por si no fuera suficiente, la compañía reveló que dos de sus proyectos más esperados como lo son Diablo 4 y Overwatch 2 , no llegarán en 2022. Si bien no había una confirmación oficial de que llegarían el próximo año, cada vez eran más fuerte los reportes sobre tenerlos en el mercado, más aún porque la próxima Overwatch League se jugará en un build en desarrollo de OW2.