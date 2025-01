Poppy Playtime: ¿habrá versiones para consolas en el futuro?

Poppy Playtime se ha convertido en el juego de horror de moda en estas últimas semanas. Esto debido al paso de Halloween y los streamers que se han enganchado al juego y sus divertidas reacciones. Este es el primer y único juego del estudio independiente MOB Games, quienes tomaron como inspiración títulos como Five Nights At Freddy's, Bendy and the Ink Machine, Catastrophe Crow!, Hello Puppets! y más. Si bien el juego solamente está en PC ¿Llegará a consolas como PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox ONE o Nintendo Switch?

Este juego nos pone en los zapatos de un ex-empleado de una fábrica de juguetes llamada "Playtime Co.", quien regresa a dicha fábrica tras la desaparición de sus colegas. En la fábrica encontraremos unos puzzles no muy retadores para abrirnos paso entre los distintos ambientes y posteriormente conoceremos a Huggy Wuggy, la mascota de la fábrica. Si bien este puede tener una apariencia amigable, rápidamente aprenderemos que no lo es. Esto solo es el Capítulo 1.

¿Poppy Playtime se lanzará en consolas como PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X o Nintendo Switch?

El equipo de MOB Games hasta ahora no ha hecho público el deseo de llevar este juego de horror a más plataformas aparte de PC a través de Steam, por lo que la respuesta corta a esta pregunta sería: No, por ahora. Tomando en consideración que nada está escrito en piedra, es bastante probable que los fans de este juego reciban una sorpresa a futuro.

Se podría repetir un caso como el de Five Nights At Freddy's, en donde posteriormente el título acabe viendo la luz en todo tipo de dispositivo y llegando a una audiencia cada vez más grande. Si bien el juego está gozando de fama tras menos de un mes de su salida, siempre es posible llegar a más público en otros dispositivos. Quién sabe, hasta podría llegar a móviles de forma 100% legal.

Poppy Playtime ¿gratis en PC y en móviles?

El equipo de MOB Games, responsables de Poppy Playtime, han hecho que su juego esté disponible en PC solamente a través de Steam. De hecho, las reseñas son muy positivas en la tienda digital de Valve, por lo que un lanzamiento en Epic Games Store no sería muy descabellado con el pasar del tiempo. Por lo tanto no es posible jugar en PC, legalmente, sin comprarlo en Steam. Adquirirlo de alguna otra forma podría poner en riesgo tu PC.

A continuación dejamos el enlace a Steam para que lo puedas adquirir legalmente.

Desde Steam puedes jugar Poppy Playtime en línea