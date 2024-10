Call of Duty: jugador profesional dice que Vanguard es una "basura"

Matthew " FormaL " Piper ha disparado contra Call of Duty Vanguard, a quien calificó como un juego "basura". El ahora ex-jugador profesional de OpTic Gaming, participó hasta hace poco en la temporada 2021 de la Call of Duty League donde anunciaría su retiro de la escena competitiva tras haberle dedicado 11 años.

Su salida del competitivo de Call of Duty se debería a que estaría en conversaciones para formar parte de una escuadra de FaZe Clan dedicada a Halo Infinite, juego donde buscará dedicarle todo su talento en los first-person-shooter. Durante una de sus más recientes transmisiones, a FormaL le preguntaron si se sentía contento de no estar jugando Vanguard.

"¿Qué tan feliz estoy de no jugar Vanguard? Jodidamente feliz, amigo" - expresó FormaL. A continuación, dijo que no mentirá en decir que el juego es una completa basura. Y sus comentarios no quedaron ahí, ya que siguió atacando al juego y explicando los motivos de porque considera a Vanguard una entrega mala: