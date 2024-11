Youtube: PewDiePie ya no está preocupado por la fama

Foto: Difusión

Por otro lado, el propio Felix ya se considera "retiro" desde hace un año: " Cómo lo he dicho antes, ahora solo hago vídeos por diversión en Youtube " le responde PewDiePie a uno de sus seguidores. Dicho esto, el youtuber vuelve a retirar que está haciendo lo que el quiere. " Las personas siempre me han puesto en un acaja, y creo que ese es el gran problema. Hago lo que me gusta, y eso significa que las personas van a dejar de verme ".

Para esos seguidores, PewDiePie dijo lo siguiente: "Eso no es lo que quiero. Hace años hice horror, y cuándo me detuve, cayeron los espectadores (...) Me es permitido cambiar. Ya paré de preocuparme si la gente está viéndome, y empecé a hacer las cosas que más me gustaban. Es normal cambiar." expresó.