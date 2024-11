Spider-Man llegará pronto a PUBG Mobile

Las colaboraciones en PUBG Mobile no se detienen, y si hasta hace algunas semanas teníamos un ambicioso cruce con Arcane, la serie animada de League of Legends, ahora es turno del amigable vecino, Spider-Man.

A propósito de la próxima película "Spider-Man: No Way Home", el personaje estará llegando al Battle Royale a mediados de enero de 2022. Tanto Sony como Krafton no han revelado a detalle que es lo que veremos, pero si han confirmado contenido exclusivo como objetos y opciones de gameplay.