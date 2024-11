Counter Strike: Na'Vi es el equipo que más dinero ganó en 2021

Foto: Twitter

Foto: Difusión

Su gran desempeño en los torneos llevó a no solo darle la victoria a su equipo en el PGL Major Stockholm 2021, también fue reconocido en The Game Awards 2021 como el Mejor Atleta Esports. Sobre su victoria en el PGL, S1mple tuvo las mejores palabras para su equipo: "Gané la Major con la mejor organización del mundo y con las mejores personas con las que he jugado, gracias a todos por su apoyo, esto es lo mejor que me ha pasado".