Filtran edición de Smash Bros Ultimate que incluiría todos los personajes

Smash Bros. Ultimate se ha mantenido vigente desde el año 2018 gracias a sus personajes invitados, y las expectativas que cada uno anuncio, mantenía expectante a los fans del juego de peleas. El futuro de la franquicia todavía no está claro, pero eso no significa que se dejará de lado todo lo que se hizo.

Foto: Twitter

La firma japonesa ya hizo algo similar en Japón con The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Splatoon 2. Ambos juegos, tuvieron una nueva edición física en donde incluían las expansiones y/o contenido descargable que había salido posteriormente a su estreno.