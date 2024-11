Riot Games pagará 100 millones de dólares a víctimas de discriminación

A pesar de que Riot Games tuvo un 2021 interesante con eventos como el Worlds 2021 de League of Legends o el VALORANT Champions , la compañía ha venido lidiando desde 2018 con diferentes organismos estatales a raíz de una demanda colectiva por ex-trabajadoras del estudio que denunciaron actos de discriminación.

Foto: Difusión

McCracken y Negrón decidieron proceder a la denuncia después de que el portal Kotaku publicará un reportaje donde hablaban sobre una cultura de sexismo dentro de Riot Games, con comportamientos en el lugar de trabajo que iban desde insinuaciones y acoso no deseados, hasta un proceso de contratación que pasa por alto a las candidatas por "no estar suficiente me involucradas en los videojuegos".