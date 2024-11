Henry Cavill vio arcane y quedó encantado

Henry Cavill está en el mejor momento de su carrera, teniendo un personaje tan importante como Geralt of Rivia en la serie de The Witcher, que hace poco estrenó su segunda temporada. Conocido también por su papel de Superman en Man of Steel y Justice League, el actor nunca ha ocultado su gran fanatismo por los videojuegos .

Gran seguidor de Warhammer 40K, World of Warcraft y los videojuegos de The Witcher, sorprendió enterarnos que Cavill no había visto hasta ahora Arcane, la serie animada basada en League of Legends que, al igual que The Witcher, está disponible en Netflix.