World of Warcraft: streamer tilda de "basura" la nueva historia de Sylvanas

Asmongold , un streamer bastante conocido de Twitch, no ha estado muy contento con lo hecho por Blizzard en relación a la historia de Sylvanas, la reina Banshee, y personaje que había ganado bastante protagonismo en World of Warcraft como antagonista principal.

Para quienes no lo sepan, Asmongold es uno de los creadores de contenido de World of Warcraft más conocidos dentro de la plataforma morada, por lo que siempre ha estado al pendiente de cómo iba llevándose a cabo la historia del MMORPG, a la par que también juega otros títulos como Final Fantasy XIV.

La última cinemática de Wow nos ha mostrado a cómo Sylvana ha vuelto a cómo era antes, dejando de lado su piel azulada y ojos rojos, lo que ha molestado bastante a Asmongold, expresándolo en una de sus transmisiones: "Esto es lo que ha pasado: está controlada mentalmente, pero luego no está controlada mentalmente, pero entonces sabe que está controlada mentalmente, pero a veces no está controlada mentalmente... Pero básicament,e siempre que hace algo malo está controlada mentalmente y cuando no hace algo, no está controlada mentalmente".