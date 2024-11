Twitch: streamer pide una serie de Final Fantasy al estilo Arcane

Asmongold ha regresado a las transmisiones en Twitch , después de haberse alejado un tiempo debido al fallecimiento de su madre. Al estar con las energías puestas nuevamente, lo tenemos jugando Final Fantasy XIV, el MMORPG de la franquicia, que a día de hoy es uno de los tantos títulos del género que mejor valorados están, junto a World of Warcraft.

Durante una de de sus últimas transmisiones, el streamer aprovechó en hablar acerca de cuán impactante fue Arcane, la serie animada basada en League of Legends, sugiriendo que Square Enix debería tomar nota de ello, y trabajar en una serie animada basada en FFXIV. "Me encantaría que lo hicieran. Esa es la única que pediría. No quiero algo como Advent Children, que se joda eso." Asmongold hace mención a la película animada que se lanzó cómo secuela de Final Fantasy VII, que buscaba ampliar el argumento de dicho universo.