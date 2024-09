Rainbow Six Extraction llegará a Xbox Game Pass

Dentro de dos semanas estará llegando Rainbow Six Extraction , la nueva entrega de la conocida franquicia de la serie Tom Clancy, que esta vez optará por el aspecto cooperativo que el competitivo de R6 Siege. Ubisoft ya arrancó con la campaña publicitaria, pero nadie se esperaba que dieran el anuncio sorpresa de que tendríamos el juego en Xbox Game Pass.

A través de sus redes sociales, la cuenta oficial de Ubisoft confirmó que Rainbow Six Extraction se estrenará día uno en el servicio de Microsoft, tanto para la versión de PC como de consolas. No hay lugar a dudas de que la firma francesa está queriendo albergar a una gran cantidad de usuarios desde su lanzamiento, ya que, siendo sinceros, el juego estaba pasando desapercibido.

Foto: Difusión

No es el primer juego de Rainbow Six en llegar a Game Pass. Hace dos años se encontraba disponible la versión estándar de Rainbow Six Siege con acceso limitado a unos cuántos agentes, pero teniendo la posibilidad de ir ganando puntos de experiencia, e invertir dinero real para comprar a los otros personajes. Eventualmente, el juego terminó retirándose de GP para dar paso a otros títulos.