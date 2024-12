Twitch: streamer pide perdón después de lanzar a su perro contra un refrigerador

En el vídeo original, GsxrClyde estaba transmitiendo como suele hacerlo, pero había algo raro en su actitud, como si estuviera molesto por algo que había pasado en el juego. De pronto, su perro intenta acercarse a él, pero el streamer reacciona de mala manera, empujándolo con fuerza al punto que su mascota terminó golpeándose contra el refrigerador. Se puede escuchar que Clyde dice: "Me estás molestando".

Foto: Difusión

Pese a ello, aceptó que su comportamiento no está para nada justificado diciendo lo siguiente: "No puedes hacer seis años de buen contenido y que una sola casa mala quede sin excusa, porque no lo es. Esa única cosa mala puede fastidiar, y debes ser 100% responsable de ella".