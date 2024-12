Jugadores de Call of Duty decepcionados con el skin de Levi

Activision reveló la primera gran colaboración que tendrá Call of Duty : Vanguard de Sledgehammer Games con una franquicia importante. Para el más reciente CoD, la saga unirá fuerzas con Attack on Titan para poder traer un paquete de edición limitada basado en Levi Ackerman, conocido personaje del anime/manga.

Foto: Twitter

Adicionalmente, algunos usuarios recuerdan anteriores colaboraciones de pasados Call of Duty donde lograron respetar las cosas. En ese sentido, recordemos que, Modern Warfare (2019) tuvo una colaboración con SAW y La Masacre de Texas para darle atuendos mucho más verídicos a dos operadores. Lo mismo ocurrió con Judge Dredd en Black Ops Cold War.

" Cuando una propiedad es tan popular y amada como lo es Attack on Titan, no tienes más remedio que asegurarte de que la colaboración esté a la altura de las expectativas. En este caso, esto solo muestra la cantidad de esfuerzo que ponen en todo lo demás " señala un usuario de Twitter.

La colaboración entre Call of Duty y Attack on Titan se llevará a cabo este 20 de enero. El skin de Levi Ackerman forma parte del paquete "The Tracer Pack: Attack on Titan".