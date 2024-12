God of War: director del juego quiere ver los mods que harán en PC

Este viernes 14 de enero será una fecha importante para PlayStation , ya que estarán estrenando God of War (2018) en PC -vía Steam -, suponiendo un hecho histórico para la franquicia, que estará apareciendo en otra plataforma diferente a las consolas de Sony.

La firma japonesa está muy contenta con el desempeño que han tenido algunos exclusivos de Playtation en ordenadores. Ahí tenemos los casos de Horizon Zero Dawn y Days Gone, juegos que han aumentado su base de jugadores considerablemente, lo que lleva a pensar que en algún momento la compañía podría estar planteándose un lanzamiento simultáneo. Aunque de momento, no hay nada oficial.