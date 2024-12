God of War: más de 65 mil jugadores en Steam juegan con Kratos

Foto: captura PC

Esta cifra coloca a God of War dentro del top 15 de títulos más jugados en la plataforma de Valve. Todo un logro para este port y tal vez un llamado de atención a PlayStation Studios para que lleve más juegos con su firma a Steam o Epic Games Store. Sin duda títulos como Ghost of Tsushima, The Last of Us y el tan pedido Bloodborne se beneficiarían con las prestaciones y potencia a nivel de hardware presentes en PC.