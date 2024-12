Bandai Namco suspende final de torneo de Dragon Ball FighterZ por covid-19

Foto: Difusión

La cancelación se da principalmente por el avance de la variante ómicron, ya que es mucho más contagiosa que otras variantes de la covid-19, por lo que Bandai Namco no ha querido arriesgarse.

El evento Dragon Ball Games Battle Hour permitirá conocer novedades de la franquicia con respecto a videojuegos, anime, entre otras cosas. Aunque Bandai Namco no lo ha confirmado, es probable que tengamos un mejor vistazo a la nueva variante de Androide 21 (con bata) que fue anunciada hace meses, y apunta a un lanzamiento en algún momento de 2022.

Foto: Difusión

No se ha dicho nada al respecto sobre un posible nuevo Fighter Pass. Aparte de Dragon Ball FighterZ, Bandai Namco también le daría atención a su próximo videojuego "Dragon Ball: The Breakers", una suerte de Dead by Daylight donde un grupo de usuarios deberá sobrevivir a otro jugador, quien asumirá el rol de un villano de la serie, teniendo confirmación de tres clásicos personajes: Freezer, Cell, Majin Buu.