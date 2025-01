Reportan que La Roca protagonizaría una película de Call of Duty

Johnson no es ningún desconocido para las adaptaciones de videojuegos. Ya lo hemos visto haciendo algunos papeles como Sarge en la cuestionable película de acción real basada en DOOM en el año 2005; así como ser el protagonista de la cinta "Rampage: devastación", interpretando a Davis Okoye. En cuestión a videojuegos, fue rostro y también hizo actuación vocal para "SpyHunter: Nowhere to Run" y hace poco lo tuvimos como gran revelación dentro de Fortnite, siendo la persona detrás del traje de The Foundation.