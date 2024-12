La Roca anunciará pronto una nueva película basada en un videojuego

Dwayne " The Rock " Johnson además de ser toda una estrella de la WWE , ya está bien perfilado como uno de los mejores actores de acción. Película donde lo veas, tienes garantizado que lo tendrás haciendo diferentes piruetas, explosiones, y ver sus movimientos más icónicos que solo hacía en el ring de la lucha libre.

Actualmente, es uno de los actores mejor pagados de Hollywood, por lo que no es sorprendente que esté involucrado en más de un proyecto. Lo que no esperábamos, es que sea el mismo quien confirmara estar involucrado en una nueva adaptación de un videojuego a la pantalla grande.

Foto: Difusión

A La Roca le preguntaron sobre su historia con Microsoft y Xbox, ya que como muchos saben, el actor acompañó a Bill Gates durante la presentación oficial de la Xbox Original en el año 2001. Desde entonces, varios fans de la marca, no dudan en relación a La Roca con la marca Xbox. Sobre el tema, lo primero que dice el actor es que el es un gran fan de Madden, la saga de fútbol americano.

" No puedo decirte que juego en particular estamos haciendo, pero el anuncio será este año " revela La Roca. " Vamos a llevar uno de los más grandes, y más increíbles videojuegos a la pantalla " destacando que este título lo ha estado jugando durante "muchos años". Asimismo, confiesa estar muy emocionado de poder mostrarlo a todos los fans del mundo y asegura que están haciendo las cosas bien para sus amigos gamers.

Foto: Difusión

Los fans no han tardado en teorizar cuál sería el misterioso proyecto. Dado que le preguntaron sobre Xbox y no pudo revelar nada, hay quienes creen que La Roca podría estar participando en un hipotético live-action de Gears of Wars, franquicia que le pertenece a Microsoft. Las aventuras de Marcus Fenix siempre han sido del interés de algunos estudios como Universal de poder llevarlo a cabo.