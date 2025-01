Pokémon Arceus: Desde 2017, Game Freak pensaba en un juego de mundo abierto

Dado que el juego aún está en tendencia, salió a la luz una entrevista que le hicieron a Junichi Masuda, productor y programa en Game Freak, en el año 2017 por parte de Game Informer. El medio periodístico le preguntó en aquel entonces sobre la posibilidad de tener un gran nivel de libertad en un próximo videojuego de Pokémon así como sucedió con The Legend of Zelda: Breath of the Wild.