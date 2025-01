Epic regalará un juego del creador de It Takes Two

Ya es una costumbre que la Epic Games Store engría a los jugadores de PC regalando videojuegos cada semana. Hoy, jueves 10 de febrero, tenemos Windbound , un juego de aventuras, que estará disponible hasta el 17 de febrero, y ese mismo día llegará un juego imperdible para quienes quedaron encantados con It Takes Two.

A partir de la próxima semana, todos los que tengan instalado la tienda digital de Epic Games podrán hacerse con una copia de Brothers: A Tale of Two Sons , desarrollado por Starbreeze Studios, teniendo como director a Josef Fares , que cuando salió el juego en 2013, suponía su primer gran proyecto en la industria de los videojuegos. Hasta 2010, se desempeñaba como director de películas.

Foto: Difusión

Fue gracias este proyecto que en 2018, Fares formaría su propia desarrolladora llamada "Hazelight Studios" para trabajar en conjunto con Electronic Arts y lanzar "A Way Out". Actualmente, el director se involucró más en la programación de videojuegos, trayéndonos en 2021 uno de sus mejores títulos que fue "It Takes Two", ganador de Mejor Juego del Año en The Game Awards 2021.