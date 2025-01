Netflix desarrolla una adaptación de BioShock

Foto: Difusión

Por desgracia, no hay hasta el momento ni un director ni guionistas confirmados dentro del proyecto, pero si se confirmó (vía The Hollywood Reporter) que las conversaciones entre Netflix y Take-Two estaban desde hace un año, y finalmente ambas partes llegaron a un muto acuerdo para poder llevar a cabo esta producción. No está claro si será live-action, serie animada o película.