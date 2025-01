Facebook corta lazos con streamer tras decir que se identifica como persona negra

Países como Estados Unidos y Canadá llevan celebrando este momento importante en la historia de la humanidad. Sin embargo, no todos se lo toma en serio como lo sucedido con un streamer llamado Jerry Banfield . El creador de contenido llevaba tiempo haciendo transmisiones ininterrumpidas desde la plataforma de Facebook Gaming, jugando títulos como Call of Duty: Warzone.

Continuó diciendo: "Vayamos al grano: Ahora me identifico como un hombre negro. Como afroamericano, ya no quiero que se me identifique como un hombre blanco. Eso ya no es lo que soy. Llevo mucho tiempo queriendo hacer ese cambio".