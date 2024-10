Ibai rechazó millonada oferta para promocionar NFTs

Foto: Difusión

" Gerard estaba más en la parte del sí, pero cuando es una empresa 50/50, siempre se tiende a respetar el no. Aparte, Piqué respeta mucho mis decisiones en base a cuando no me siento cómodo " expresó Ibai. El español destacó cómo varios creadores de contenido están dispuestos a dejar pasar una gran cantidad de dinero para mantenerse firme en sus convicciones.

"Cuando la oferta es real, la gente tiene que entender que te tiembla la mano. Aunque sea algo que digas no me gusta, cuando ves que es de verdad dices "hostia, es que este tío tiene un millón de pavos en 7 minutos (...) Me mola que haya gente que diga "por ahí no paso" señaló.