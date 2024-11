ElXokas responde a sus críticos: "Estoy ocupado comprando un piso"

Foto: Difusión

"¿Saben por qué no conteste en Twitter? Estaba ocupado comprando un piso de más de un millón de euros. Por eso yo no estoy en Twitter haciendo el imbécil, yo estoy cagándome la vida y siendo la mejor versión de mi mismo. Si no eres capaz de entender eso, me suda la polla" fueron las duras palabras de ElXokas.