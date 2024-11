Riot compra el estudio que hizo Arcane y anuncia más proyectos

2021 fue un año muy importante para Riot Games y la franquicia League of Legends gracias a la serie animada Arcane. Convirtiéndose en una de las series más vistas en 38 países, nadie quería perderse una de las mejores adaptaciones que se ha hecho de un videojuego en animación. Por no decir que popularizó una canción que a día de hoy es la favorita de muchos: Enemy, de la banda Imagine Dragons.

Detrás de Arcane se encuentra el estudio francés Fortiche Production, quienes ya habían colaborado en diferentes oportunidades con Riot Games para la creación de distintos cortos animados en League of Legends. Tras años de trabajar juntos, ahora la desarrolladora detrás del MOBA anunció la adquisición " significativa no controladora " del estudio de animación.

Foto: Difusión

Por ahora, no hay detalles respecto a los "nuevos proyectos" que se han empezado a desarrollar dentro de Fortiche Production. No solo Riot cuenta con League of Legends dentro de su cartera de franquicias. Otro juego importante es VALORANT, su primer FPS y que actualmente tiene una gran presencia en competiciones internacionales.