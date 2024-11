KRÜ esports: Kun Agüero molesto con Riot por la suspensión de Keznit

Foto: Difusión

" Esto es muy triste, me da rabia, Con esto queda claro lo que siempre dije: no fui racista. Me sancionan por haber respondido y faltar al espíritu competitivo y del otro lado que pasa? " señaló el jugador chileno.

"Riot, te lo voy a decir en la cara. No hay necesidad de hacer estas cosas. No tiene sentido. Tenés que ser justo para los dos" arranca diciendo el Kun Agüero. Aclara que lo dicho por Keznit estuvo mal, pero lamentó que no se de ningún castigo al jugador brasileño de Gamelanders: "A ver, ¿Qué es lo que tiene Brasil que no tiene la Liga Sudamericana? ¿Qué tiene Brasil? ¿Tiene más plata? ¿Ese es el problema? ¿Necesitan que un equipo de Brasil vaya a jugar a México?"